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26 января Пятница

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В Башкирии изменился состав парламента: депутат досрочно сложил полномочия

ПОЛИТИКА

В Башкирии изменился состав парламента: депутат досрочно сложил полномочия Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

В Башкирии изменился состав парламента: депутат досрочно сложил полномочия Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В составе Государственного Собрания Башкортостана произошли изменения. В четверг, 25 января, на очередном заседании парламентарии проголосовали за досрочное сложение полномочий члена Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Фаниля Таепова (на фото). Депутат покинул Госсобрание РБ по собственному желанию.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев вручил Фанилю Таепову Почетный знак «За особый вклад в развитие законодательства Республики Башкортостан».

«В качестве депутата Фаниль Багимович проявил себя с самой лучшей стороны. Он принимал непосредственное участие в формировании и совершенствовании республиканского законодательства, являлся автором целого ряда законопроектов, активно отстаивал интересы своих избирателей», — сказал Константин Толкачев.

Также в этот день в состав Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации вошел секретарь Башкирского республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин. Вакантный мандат от КПРФ он получил в декабре 2017 года.

Теги: Госсобрание РБ
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