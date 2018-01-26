Жители Белорецка судятся с властями из-за уличного освещения Фото: нововятск.рф Жители Белорецка судятся с властями из-за уличного освещения Фото: нововятск.рф

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Белорецке суд рассмотрел гражданское дело, представленное прокуратурой, куда обратились жители улицы Стахановская. Они требовали от городских властей установить фонари освещения — на большей части улицы освещение полностью отсутствует, а это «нарушает права граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток, а также влияет на безопасность дорожного движения», отметили в прокуратуре.

Представители администрации признали обоснованность претензий, но указали, что для монтажа освещения требуется соответствующая графа бюджета. Суд признал исковые требования законными и обязал власти организовать установку светильников на этом участке дороги, сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ.