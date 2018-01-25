В Башкирии в районах, где был зарегистрирован ящур, продажу сырого мяса и молока могут запретить на два года Фото: Андрей Старостин В Башкирии в районах, где был зарегистрирован ящур, продажу сырого мяса и молока могут запретить на два года Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Башкирии сохраняется мораторий на передвижение сырой животноводческой продукции — всё мясо и молоко должно быть термически обработано. Об этом на очередном заседании Госсобрания — Курултая РБ сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РБ Юрий Петров. Запрет связан с карантинными мероприятиями, последовавшими за вспышкой ящура осенью 2017 года.

На большей части территории республики мораторий будет снят уже 7 февраля, однако в Туймазинском и Буздякском районах, где были зафиксированы очаги заболевания, запрет может продлиться до двух лет. При более благоприятном развитии событий срок сократят до одного года.

По словам Юрия Петрова, причиной вспышки заболевания стала «незаконная, без оформления ветеринарно-сопроводительных документов и потому бесконтрольная перевозка животных хозяйствующим субъектом и запоздалая реакция на складывающуюся ситуацию ветеринарной службы в Туймазинском районе». Он напомнил, что в последний раз на территории республики ящур был зафиксирован в далеком 1977 году.

В ходе борьбы с инфекцией в республике уничтожили 1758 голов КРС, мелкого рогатого скота и свиней. В пяти районах Башкирии, Туймазинском, Буздякском, Шаранском, Белебеевском и Ермекеевском, животным сделали прививку.

Руководитель регионального управления Россельхознадзора отмечает, что предотвратить подобные случаи в будущем могли бы изменения в законодательстве. Прежде всего, говорит Юрий Петров, они должны касаться повышения штрафов по статьям 10.8 и 10.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ — за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных и сокрытие сведений о внезапном или массовом заболевании животных соответственно. Еще одна законодательная инициатива, с которой планирует выйти Россельхознадзор, — внесение изменений в федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве». Сегодня ни федеральные, ни региональные органы не имеют возможности проводить в ЛПХ профилактические мероприятия. Доступ на территорию хозяйства они получают уже постфактум — после вспышки заболевания.

«Мы сделали выводы с точки зрения учета поголовья скота, сегодня в республике реализуется программа по идентификации сельскохозяйственных животных», — сказал Юрий Петров.

Речь идет об индивидуальной маркировке, которая позволит отслеживать «жизненный цикл каждого животного с рождения до убоя». В настоящее время животные в Туймазинском и Буздякском районах полностью пронумерованы.

Вспышка ящура в Башкирии была зарегистрирована в начале октября 2017 года.

Как развивались события, можно прочитать здесь.

Также Юрий Петров отметил, что наибольшую опасность для животноводческой отрасли Башкирии представляет африканская чума свиней. В отличие от ящура, распространению которого может помешать вакцинация, «лечить» АЧС можно только полным уничтожением скота. Так, последняя вспышка инфекции на свинокомплексе компании «Мираторг» обернулась уничтожением 23 тысяч голов свиней.

Ситуация осложняется еще и тем, что республика окружена районами, в которых регистрируется АЧС: в 2016 году чуму обнаружили в Нурлатском районе Татарстана, в ноябре 2017 года — недалеко от границы с республикой в Челябинской области.

«Наша служба отмечает необходимость усиления регионального контроля за работой свиноводческих организаций, введение поголовного учета свиней в ЛПХ и КФХ, а также контроль численности диких кабанов как одних из основных источников переноса инфекции», — сказал чиновник.