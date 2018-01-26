В Башкирии ЧОПы лидируют по нарушениям Трудового кодекса Фото: spb.kp.ru В Башкирии ЧОПы лидируют по нарушениям Трудового кодекса Фото: spb.kp.ru

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии частные охранные предприятия продолжают лидировать по количеству нарушений трудового законодательства. В 2016 году в Гострудинспекцию поступило 240 обращений, в 2017 — 300. Работники жаловались на неоформление трудовых отношений, заключение договоров гражданско-правового характера, фактически подменяющих трудовые договоры, и невыплату зарплаты.

В ходе проверок инспекторы также выявляли такое нарушение, как выплата заработной платы в размере менее установленной в республике минимальной зарплаты — тогда 8,9 тысячи рублей. Например, в организациях «Реасон-Форс», «Барс», «Медведь» до вмешательства ГТИ зарплата составляла 7,5 тысячи рублей. В ЧОП «Барс» при выплате з/п не учитывался районный коэффициент.

Лидируют по количеству поступивших от сотрудников обращений и выявленных инспекторами нарушений: «Объединение общественной безопасности», «Сила», «Сафэти-ТЭК», «Регион-безопасность».

За год сотрудниками ГТИ пришлось оштрафовать руководство частных охранных предприятий на общую сумму 1 млн рублей.