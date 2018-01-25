«Задачи, поставленные Владимиром Путиным в Уфе, абсолютно совпадают с тем трендом, который он задал несколько лет назад» - ОНФ Фото: кремлин.ру «Задачи, поставленные Владимиром Путиным в Уфе, абсолютно совпадают с тем трендом, который он задал несколько лет назад» - ОНФ Фото: кремлин.ру

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение («ОДК — УМПО»), где ознакомился с продукцией предприятия, в том числе гражданского назначения, осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолетных двигателей, пообщался с рабочими. Также он провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), прокомментировали итоги рабочей поездки в ОНФ.

В ходе осмотра цеха завода президенту рассказали о том, что предприятие сейчас является крупнейшим производителем авиационных двигателей в России. На предприятии работает более 24 тысяч человек. Представители Объединенной двигателестроительной корпорации отметили, что в настоящее время идет большая работа по разработке, производству, сервисному обслуживанию и ремонту турбореактивных авиационных двигателей в рамках гособоронзаказа и газоперекачивающих агрегатов для «Газпрома». Помимо этого, «ОДК-УМПО» ведет производство и ремонт вертолетной техники. Более половины производимой продукции поставляется на экспорт в Китай, Индию, Казахстан, Алжир, Малайзию, Узбекистан, Венесуэлу и другие страны.

На совещании по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК глава государства отметил, что диверсификация должна происходить на системной основе.

Как отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, ранее Президент России на профессиональных совещаниях с участием представителей предприятий ОПК неоднократно говорил о том, что в ближайшие годы нужно увеличивать объемы продукции для гражданского рынка, а также о том, что для сохранения мощностей по производству вооружения и военной техники важно увеличивать объемы военно-технического сотрудничества, то есть продажи оружия за рубеж.

«В соответствии с этими планами был предпринят целый ряд мер, которые позволили предприятиям ОПК провести настройку мощностей и выйти на рынки гражданской продукции. Уже есть серьезные достижения. Поставленные президентом задачи в процентном достижении уровня гражданской продукции вне всякого сомнения будут перевыполнены. На целом ряде предприятий доля выпуска гражданской продукции уже достигает 20%, 30% и 40%. Есть уверенность в том, что авиастроение, судостроение, вертолетостроение и двигателестроение будут иметь объем гражданской продукции более 50%, номенклатура этих товаров постоянно расширяется», — заявил Владимир Гутенев.

По его словам, сейчас принимаются серьезные меры по протекционизму в отношении российских товаров на внешних рынках, а также меры защиты внутреннего рынка и импортозамещение: «Это дает большие возможности для нашего ОПК осваивать новую номенклатуру товаров. Президент России уделяет внимание и такому важному направлению, как цифровизация экономики и здесь успехи наших специалистов очевидны. «Задачи, поставленные Владимиром Путиным в Уфе, абсолютно совпадают с тем трендом, который он задал несколько лет назад. Система гособоронзаказа успешно выстроена. Не сомневаюсь, что то, о чем говорил президент, будет реализовано».

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Башкортостан Шамиль Валеев отметил, что рабочая поездка президента России Владимира Путина в Уфу была важной для жителей республики.

«Для нас важно, что глава государства первым делом посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение. Это самый главный завод страны по производству двигателей боевой авиации. Для Уфы, которая в основном ассоциируется с нефтяной отраслью, было важно, что о нас узнали как о городе, производящем высокотехнологичную продукцию в области оборонный промышленности. Более 20 тысяч рабочих ждали встречи с президентом. Общение главы государства с людьми прошло в очень приятной обстановке. Также для нас очень важно, что президент встретился с нашим духовным лидером — верховным муфтием России Талгатом Таджуддином», — рассказал Шамиль Валеев.

Также в Уфе Владимир Путин встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и обсудил социально-экономическое развитие региона. Глава государства попросил доложить об основных показателях развития республики. По словам Рустэма Хамитова, зарплата в регионе выросла в среднем на 3,4%, среди отраслей-лидеров — сельское хозяйство.

Кроме того, Путин в среду вечером встретился с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Российский президент позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая ведется в Башкирии: «Это очень хорошая, правильная совместная работа».