В Башкирии появится лаборатория для контроля качества меда на экспорт - Россельхознадзор по РБ Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии появится лаборатория для контроля качества меда на экспорт - Россельхознадзор по РБ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Башкирии появится лаборатория, которая будет следить за качеством меда, вывозимого на экспорт. Об этом на очередном заседании Госсобрания — Курултая РБ сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РБ Юрий Петров. На оборудование из федерального бюджета уже выделено 40 миллионов рублей, сейчас служба выбирает помещение, где могла бы разместиться лаборатория.

По словам Юрия Петрова, необходимость в оснащении такой лаборатории продиктована снижением количество меда, который уходит на экспорт: если в 2015 году за границу из республики вывозили более 103 тонн товарного меда, в 2017 году — только 52 тонны.

«В этом снижении серьезную роль сыграло то, что зарубежные лаборатории регистрируют в нашем меде запрещенные вещества, в основном это антибиотики, — сказал Юрий Петров. — Чтобы на уровне формирования партии меда на экспорт мы смогли сказать, безопасный он или нет, вернут нам его или нет (а были такие случаи, в Германии даже сожгли, утилизировали 600 кг экспортированного меда), мы должны создать в республике серьезную лабораторию. Это особенно актуально в связи с проводимым в 2021 в Башкирии конгрессом «Апимондия», который мы должны провести достойно».