«Башнефть» ввела в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений Фото: Башнефть «Башнефть» ввела в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений Фото: Башнефть

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») начала промышленную эксплуатацию ключевого природоохранного объекта — комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим». Реконструкция комплекса была завершена в Год экологии.

Проект реконструкции биологических очистных сооружений ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» — один из восьми ключевых инвестиционных проектов природоохранной направленности, реализуемых «Роснефтью» в рамках сотрудничества с органами государственной власти в области экологии. Комплекс производительностью 84 000 кубометров в сутки не имеет аналогов как в России, так и в странах Евразии. Финансирование проекта реконструкции составляет более 11 млрд рублей.

Биологические очистные сооружения позволят не только значительно улучшить качество очистки сточных вод, но и в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах, за счет чего снизится объем забора воды из реки Белая и объем сброса в реку очищенной воды. В перспективе объект сможет обеспечить замкнутый цикл водоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Проектная пропускная способность комплекса БОС (более 3 500 м³/час) рассчитана на прием всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только НПЗ «Башнефти», но и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы, учитывает перспективу развития заводов и может выдержать паводковый период.

В проекте модернизации биологических очистных сооружений (БОС) использованы современные технологии компании General Electric. Данные технологии были выбраны по результатам пилотных испытаний, которые подтвердили, что качество очистки вод соответствует жестким требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации.

Модернизированный комплекс БОС включает 81 объект. Для реализации проекта закуплено более 4 000 единиц оборудования, при этом доля оборудования российского производства составляет 80%. Введенные в эксплуатацию очистные сооружения автономны, автоматизированы и снабжены системами аналитического контроля. Все железобетонные конструкции спроектированы со значительным запасом прочности, что исключает возможность попадания вредных веществ в почву.

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры ПАО «НК «Роснефть» и обеспечивает ее устойчивое развитие. Масштабная цель Компании — достижение лидерства в сфере экологической безопасности среди нефтегазовых холдингов. «Роснефть» берет на себя обязательства по обеспечению охраны окружающей среды, а также сохранению и восстановлению природных ресурсов. Инвестиции Компании, направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование, в 2017 году составили более 50,1 млрд рублей. Общие расходы ПАО «НК «Роснефть» в области обеспечения экологической безопасности за 2017 год составили более 70 млрд рублей.

Справка:

Биологические очистные сооружения были построены на территории завода «Уфанефтехим» в 1958 году, реконструированы в 1983 году, но со временем перестали обеспечивать качество очистки сточных вод в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Для предотвращения загрязнения реки Белая было принято решение о полной реконструкции комплекса БОС.

Все работы по реконструкции БОС проведены в полном соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы: завершено строительство, осуществлены пусконаладочные работы, получены разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию. Строительство новых объектов выполнено без снижения производительности старых очистных сооружений.

Для реализации проекта модернизации БОС было привлечено более 1 200 работников ПАО АНК «Башнефть» и подрядных организаций, пять проектных институтов осуществили полный комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации. В круглосуточном режиме 44 строительно-монтажные организации выполняли работу по монтажу оборудования, строительству зданий и сооружений. Ежесуточная численность персонала на объекте превышала 600 человек.