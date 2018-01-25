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25 января Четверг

Уфа   °

Владимир Путин встретился с председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин встретился с председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином

Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

Владимир Путин встретился с председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином

Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкортосотана

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В рамках рабочего визита в Уфу Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Во встрече приняли участие полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель государства положительно оценил рост числа мечетей в Башкортостане. По его словам, это говорит о развитии традиционных религий.

Владимир Путин также позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая ведётся в республике.

– Это очень хорошая, правильная совместная работа, – сказал Президент.

Перед началом беседы глава государства посетил одну из старейших мечетей России – первую Уфимскую Соборную мечеть. Она была построена в 1830 году. При мечети действовало медресе «Гусмания» и русско-башкирское двухклассное училище. С 1960 по 1992 годы она была единственной действующей мечетью Уфы.

Владимир Путин осмотрел мужской молельный зал, поинтересовался историей мечети, её прихожанами.

Теги: религия, Президент, глава рб
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