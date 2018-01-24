Состоялась встреча Владимира Путина с Рустэмом Хамитовым Фото: Андрей Старостин Состоялась встреча Владимира Путина с Рустэмом Хамитовым Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

– Мы завершили 2017 год с неплохими производственными показателями. Все поставленные задачи нами выполнены, – сказал руководитель региона. – С точки зрения финансовых результатов все у нас сложилось достаточно неплохо. Рост доходов, прибыль выросла.

Рустэм Хамитов информировал главу государства о ходе выполнения в Башкортостане поручений, сформулированных в указах Президента от 7 мая 2012 года. В частности, он сообщил, что зарплата в регионе выросла в среднем на 3,4 процента.

В ходе встречи также обсуждались различные аспекты развития нефтехимического комплекса.

Руководитель региона доложил о мерах поддержки семей с детьми в рамках объявленного в республике Года семьи.