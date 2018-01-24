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25 января Четверг

Уфа   °

Владимир Путин: К 2030 году продукция предприятий ОПК должна стать наполовину гражданской

ПОЛИТИКА

Владимир Путин: К 2030 году продукция предприятий ОПК должна стать наполовину гражданской Фото: сайт Президента РФ

Владимир Путин: К 2030 году продукция предприятий ОПК должна стать наполовину гражданской Фото: сайт Президента РФ

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В среду, 24 января, Президент России Владимир Путин провел в Уфе совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие прошло на территории ОДК-УМПО, уфимского предприятия, входящего в Госкорпорацию Ростех. В совещании принял участие глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Владимир Путин подчеркнул важность диверсификации: в будущем, когда пик заказов со стороны Минобороны будет пройден, объемы гособоронзаказа сократятся.

«Выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, как я только что сказал, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден», — сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, в России уже есть примеры диверсификации производтсва оборонными предприятиями: Московский институт теплотехники производит оборудование для водоочистки, компания «Швабе» наладила производство медицинской техники, а концерн «Калашников» – выпуск гражданских катеров, мотоциклов и беспилотных летательных аппаратов. Однако отдельными успешными проектами работа ограничиваться не должна.

По словам Владимира Путина, доля гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, к 2025 году должна вырасти до 30%, а к 2030 — уже до 50%. При этом эта продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. Глава государства поручил проанализировать барьеры, которые препятствуют диверсификации предприятий ОПК, в том числе при госзакупках.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, присутствоваший на совещании, отметил, что по итогам 2017 года доля «гражданки» составила 17% от продукции, выпускаемой ОПК, и у ведомства есть основания думать, что в ближайшие два года рост составит как минимум 2%. Для повышения мотивации руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса их KPI предлагают привязать к выполнению плана по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции.

Теги: Президент РФ, УМПО
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