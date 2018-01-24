Владимир Путин рассказал инженеру из Уфы о снижении ставок по ипотеке Фото: сайт Президента РФ Владимир Путин рассказал инженеру из Уфы о снижении ставок по ипотеке Фото: сайт Президента РФ

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин рассказал о снижении ставок по ипотеке для семей, имеющих детей. Глава государства в ходе рабочего визита в столицу Башкирии встретился с работниками Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Инженер-технолог Руслан Халитов поинтересовался у Президента, когда в нашей стране будет реально снижена ставка по ипотеке. Молодой специалист в 2013 году приобрел жилье с помощью ипотечного кредитования под 13,5%.

«В конце прошлого года средняя ставка по стране уже была меньше — 10 процентов. В Башкирии на конец прошлого года где-то 9,75% , это чуть-чуть ниже, чем в среднем по стране, — рассказал Владимир Путин. — Но мы, конечно же, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть. У нас рекордно низкая инфляция, это дает нам возможность снижения ставки Центрального банка ключевой, а за ним и другие».

Глава государства рассказал, что для ипотеки делают отдельные программы.

«Вы человек молодой, у вас есть дети? Второго ребенка заведете? Вы сможете принять участие в программе, согласно которой ипотека будет для таких как вы (семей) не больше шести процентов. Все, что больше, будет компенсировать государство. Причем, мы будем это делать из федерального бюджета».

Владимир Путин отметил важность поддержки, которую оказывает руководство республики, в частности, то, что при рождении ребенка 300 тысяч рублей республика выделяет из бюджета.

«Представляете, 300 тысяч республика даст, и еще при рождении второго ребенка на три года вы будете иметь процентную ставку 6 процентов, остальное государство заплатит. Если третий ребенок родится — на пять лет льгота продлится. Это целевая помощь конкретным людям, которые приняли правильное решение — ребятишек заводить. Ну, а в целом ставка должна будет снижаться по мере укрепления экономики» — рассказал Президент.

Сегодня Владимир Путин совершает рабочую поездку в Башкортостан.

Глава государства посещает ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение». В Уфе проходит совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

В ходе своей поездки Владимир Путин встретится также с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.