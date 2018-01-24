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25 января Четверг

Уфа   °

В Башкортостане состоится праздник «Урал батыр байрамы» - «Зимние игры Урал-батыра»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане 26-27 января состоится праздник «Урал батыр байрамы» — «Зимние игры Урал-батыра». Об этом сообщила председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

Праздник проводится с целью популяризации башкирского народного эпоса «Урал-батыр», возрождения традиционных игр и состязаний башкирского народа, пропаганды устно-поэтического творчества башкирского народа, видов этноспорта.

В программе праздника — соревнования по конным скачкам, национальной борьбе «курэш», стрельбе из традиционного лука, показательные выступления команды «Ылак», игры «Таяк тартыш», «Аркан тартыш», «Килен-кэйнэ аркан тартышы», «Сукмар ыргытыу», «Таш ярыу». Победителей соревнований наградят памятными призами.

В течение всего праздника на сцене будет проходить чтение отрывков эпоса «Урал батыр», организуют продажу сувениров и национальных блюд. Мастер-класс по обрядовым мероприятиям, обучение игре на кубызе от Общества башкирских женщин проведет известная сэсэния Розалия Султангареева.

Мероприятие организуется по инициативе Башкирского государственного заповедника совместно с администрацией Бурзянского района, Зауральским агропромышленным колледжем села Старосубхангулово, АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэрген уксы» с участием Общественной организации клуба конного биатлона Баймакского района РБ для показательных выступлений.

Место проведения праздника: Бурзянский район, деревня Саргая, ул. Лесная, 4, Экоприют.

Теги: народные праздники
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