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Самолет Уфа-Пермь не может вылететь из-за неисправности более восьми часов

ОБЩЕСТВО

Самолет Уфа-Пермь не может вылететь из-за неисправности более восьми часов Фото: Олег Яровиков

Самолет Уфа-Пермь не может вылететь из-за неисправности более восьми часов Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

63 пассажира, среди которых двое детей, более восьми часов ожидают вылета рейса из уфимского аэропорта в Пермь. Рейс должна выполнять авиакомпания «Турухан» на самолете Як-42.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на уфимскую транспортную прокуратуру, причина задержки рейса — неисправность радиооборудования самолета.

Сотрудники надзорного органа уже провели проверку на соблюдение прав пассажиров, норм Воздушного кодекса России и общие правила перевозки. Уфимцев и гостей столицы уже обеспечили напитками, питанием, трансфером и гостиничными номерами.

Теги: самолет, Уфа, Пермь, задержка рейса
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