Самолет Уфа-Пермь не может вылететь из-за неисправности более восьми часов
Самолет Уфа-Пермь не может вылететь из-за неисправности более восьми часов Фото: Олег Яровиков
Самолет Уфа-Пермь не может вылететь из-за неисправности более восьми часов Фото: Олег Яровиков
УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
63 пассажира, среди которых двое детей, более восьми часов ожидают вылета рейса из уфимского аэропорта в Пермь. Рейс должна выполнять авиакомпания «Турухан» на самолете Як-42.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на уфимскую транспортную прокуратуру, причина задержки рейса — неисправность радиооборудования самолета.
Сотрудники надзорного органа уже провели проверку на соблюдение прав пассажиров, норм Воздушного кодекса России и общие правила перевозки. Уфимцев и гостей столицы уже обеспечили напитками, питанием, трансфером и гостиничными номерами.