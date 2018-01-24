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25 января Четверг

Уфа   °

Почти 18 лет в поисках сына: У азербайджанской передачи «Ищу тебя» есть новость для жительницы Башкирии

ОБЩЕСТВО

Почти 18 лет в поисках сына: У азербайджанской передачи «Ищу тебя» есть новость для жительницы Башкирии Фото: izmitkent.com

Почти 18 лет в поисках сына: У азербайджанской передачи «Ищу тебя» есть новость для жительницы Башкирии Фото: izmitkent.com

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительницу Белебея Ираду Мустафаеву, которая почти 18 лет ищет своего пропавшего без вести сына Кенана, азербайджанский канал сегодня пригласил на передачу «Səni axtariram» («Ищу тебя») — аналог российской передачи «Жди меня». Как сообщалось ранее, поиски ребенка привели семью в Турцию. В Анталье молодой человек попал в страшную аварию и потерял память. Предположительно, юноша является гражданином России азербайджанского происхождения. Взявшая его под опеку турчанка дала молодому человеку имя — Умут. Он был парализован, никого не узнавал и не разговаривал.

«Мне сказали: «У нас для вас есть информация. Приезжайте». Мне необходимо поехать, чтобы узнать новость, касающуюся меня и Умута. Скорее всего, они уже знают, мой он сын или нет», — сказала агентству «Башинформ» Ирада Мустафаева.

Жительница Башкирии на прошлой неделе планировала приехать в Турцию, чтобы вновь увидеть Умута и довести до завершения вопрос с ДНК-экспертизой. Она приехала в Баку, а оттуда хотела направиться в Анталью.

«Я так хотела увидеться с Умутом, но не успела. Вчера утром мне сообщили, что он умер в больнице Антальи», — сказала Ирада Мустафаева.

Тем не менее, женщине очень важна та новость, которая ожидает ее в эфире азербайджанской передачи. Более подробную информацию читайте на сайте «Электрогазеты».

Теги: поиск пропавших
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