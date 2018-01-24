Владимир Путин оценил производство узлов вертолетного двигателя на ОДК-УМПО Фото: Олег Яровиков, Галия Набиева





















Владимир Путин оценил производство узлов вертолетного двигателя на ОДК-УМПО Фото: Олег Яровиков, Галия Набиева

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева, Дарья Петрова/.

Глава государства в ходе рабочего визита в столицу Башкирии посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение. Владимир Путин осмотрел производственно-технологический центр для изготовления и сборки узлов вертолетных двигателей.

ОДК-УМПО в рамках импортозамещения участвует в программе производства узлов вертолетного турбовального двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов «Ми» и «Ка». Ранее двигатели поставлялись с Украины.

Компоненты двигателей ВК-2500 производятся в кооперации уфимского предприятия с другими заводами ОДК.

Главе государства показали один из четырех производственно-технологических центров, создаваемых в рамках проекта. Сотрудники предприятия рассказали о техническом оснащении созданного ПТЦ-185. Он специализируется на изготовлении узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500. В Уфе будет производиться более 900 деталей и сборочных единиц ВК-2500. Владимир Путин осмотрел детали и сами узлы для двигателей ВК-2500, которые собираются на уфимском предприятии. Стоит отметить, что за уфимским предприятием закреплено производство «горячей» части двигателя, полностью двигатель собирается в «ОДК-Климов». Главе государства показали модернизированный двигатель ВК-2500П, оснащенный цифровой электронной системой управления и обладающий более высокими эксплуатационными характеристиками, а также двигатель ТВ7-117С. Последний предназначен для самолетов марки Ил. ОДК-УМПО также планирует вступить в кооперацию для производства комплектующих данного двигателя.

Также Президент осмотрел экспозицию, включающую другую продукцию, которая производится в ОДК-УМПО, — детали и узлы двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, газоперекачивающий агрегат и другие. С производством главу государства ознакомили генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

Владимир Путин совершает сегодня, 24 января, рабочую поездку в Башкортостан. Глава государства посещает ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение». В Уфе проходит совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

В ходе рабочей поездки Владимир Путин встретится также с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.