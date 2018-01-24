Сбербанк в Башкирии заключил первую сделку по программе «Телемедицина для сотрудников» Фото: из открытых источников Сбербанк в Башкирии заключил первую сделку по программе «Телемедицина для сотрудников» Фото: из открытых источников

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сбербанк в Башкирии заключил первую сделку по программе «Телемедицина для сотрудников». Первыми воспользоваться новой услугой смогли работники ООО «БМТ-Медтехника» из Нефтекамска.

Телемедицинский сервис подразумевает проведение практикующими врачами видеоконсультаций пациентов без очного посещения клиник. Организатором процесса выступает дочерняя организация банка — ООО «Страховой брокер Сбербанка». Услуга предоставляется сетью клиник «Доктор рядом» и позволяет получать как плановые, так и срочные консультации дежурных специалистов в круглосуточном режиме.

Работодателю телемедицина помогает обеспечить работников качественной медицинской помощью при незначительных затратах (по сравнению с программами ДМС) и дополнить действующий социальный пакет. Для сотрудников предприятия, которое приобретает сервис, услуга является абсолютно бесплатной. При таком комплексном подходе выигрывают и работодатель, и работники. Приобрести услугу может любая организация, при этом клиентом Сбербанка быть необязательно.

«Я приобрела программу «Телемедицина для сотрудников» у Сбербанка для своих работников в целях дополнительной мотивации к заработной плате. Она интересна для организаций, заботящихся о здоровье своих сотрудников», — говорит Дарья Осинина, руководитель «БМТ-Медтехника».

С более подробной информацией о программе можно ознакомиться в офисах Сбербанка по работе с юридическими лицами.