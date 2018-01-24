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25 января Четверг

Уфа   °

Рожденные летать: как курсанты Уфимского военного училища спасали пострадавших в катастрофе под Улу-Теляком

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Фото:

Фото:

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Воздушный мост от Змеиной горы до ожогового центра и эвакуация из затопленных районов Башкирии. Как курсанты Уфимского военного летного училища спасали пострадавших в железнодорожной катастрофе под Улу-Теляком и чем запомнился первый выпуск «рожденных летать», рассказала газета «Советская Башкирия» в октябре 1990 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Четыре года назад эти парни, застывшие сегодня в строгом военном строю, пришли в Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков, окрыленные мечтой о небе. И вот первый выпуск первых лейтенантов», — сообщила газета 30 октября 1990 года. Несмотря на промозглую погоду, родственники выпускников и просто горожане собрались на торжественное мероприятие у Дворца культуры нефтяников.

«Сколько людей обязаны этим ребятам в летной форме!» — отмечает издание и напоминает о страшных днях после катастрофы на 1710 километре. Ни одним другим транспортом, кроме вертолета, к месту жуткой железнодорожной аварии было не добраться. В считанные часы был «протянут» воздушный мост от подножия Змеиной горы до площади за ожоговым центром Уфы. И только пилоты знали, какого «мастерства требовала ночная посадка на асфальтовый пятачок в центре города через хитросплетение высоковольтных опор и башенных кранов».

«А жуткое наводнение нынешнего года, когда сотни людей оказались отрезанными от внешнего мира», — продолжают в газете. И снова вся надежда была на мощную военную технику, на мастерство и мужество летчиков. Пилоты днем и ночью спасали людей, имущество, доставляли пострадавшим от наводнения еду и медикаменты.

В издании особо отметили славную традицию училища — «ежеминутная, ежесекундная готовность прийти на помощь» и пожелали высокого чистого неба молодым лейтенантам.

Справка. В сентябре 1986 года по приказу Минобороны СССР в Уфе было открыто Высшее военное авиационное училище лётчиков. Первые курсантские полёты на вертолётах Ми-2 и Ми-8 начались в мае 1989-го. А в июне того же года личный состав училища участвовал в операции по спасению пострадавших в железнодорожной катастрофе близ станции Улу-Теляк в Башкирии. В мае 1990-го — эвакуировал пострадавших от наводнения в Белорецком и Бурзянском районах. Первый выпуск летчиков состоялся в октябре 1990 года, в 1999-м училище прекратило свое существование. За это время было подготовлено 1692 военных летчика. Три выпускника училища удостоены звания Героя России.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, образование, вертолеты, Минобороны, катастрофы, наводнение
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