Как курсанты Уфимского летного училища спасали пострадавших в катастрофе под Улу-Теляком

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Воздушный мост от Змеиной горы до ожогового центра в Уфе и эвакуация из затопленных районов Башкирии. Как курсанты Уфимского военного летного училища спасали пострадавших в железнодорожной катастрофе под Улу-Теляком, рассказала газета «Советская Башкирия» в октябре 1990 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Четыре года назад эти парни, застывшие сегодня в строгом военном строю, пришли в Уфимское высшее военное авиационное училища летчиков, окрыленные мечтой о небе. И вот первый выпуск первых лейтенантов», — сообщила газета 30 октября 1990 года. Несмотря на промозглую погоду, родственники выпускников и просто горожане собрались на торжественное мероприятие у Дворца культуры нефтяников.

«Сколько людей обязаны этим ребятам в летной форме!» — отмечает издание и напоминает о страшных днях после катастрофы на 1710 километре. Ни одним другим транспортом, кроме вертолета, к месту жуткой железнодорожной аварии было не добраться. В считанные часы был «протянут» воздушный мост от подножия Змеиной горы до площади за ожоговым центром Уфы. И только пилоты знали, какого «мастерства требовала ночная посадка на асфальтовый пятачок в центре города через хитросплетение высоковольтных опор и башенных кранов».

«А жуткое наводнение нынешнего года, когда сотни людей оказались отрезанными от внешнего мира», — продолжают в газете. И снова вся надежда была на мощную военную технику, на мастерство и мужество летчиков. Пилоты днем и ночью спасали людей, имущество, доставляли пострадавшим от наводнения еду и медикаменты.

В издании особо отметили славную традицию училища — «ежеминутная, ежесекундная готовность прийти на помощь» и пожелали высокого чистого неба молодым лейтенантам.

Справка. В сентябре 1986 года по приказу Минобороны СССР в Уфе было открыто Высшее военное авиационное училище лётчиков. Первые курсантские полёты на вертолётах Ми-2 и Ми-8 начались в мае 1989-го. А в июне того же года личный состав училища участвовал в операции по спасению пострадавших в крупнейшей в истории России и СССР железнодорожной катастрофе близ станции Улу-Теляк в Башкирии. 4 июня (3 июня мск) 1989 года в момент прохождения двух пассажирских поездов прогремел мощный взрыв газа и вспыхнул гигантский пожар. В поездах №211 «Новосибирск — Адлер» и №212 «Адлер — Новосибирск» находились 1284 пассажира. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, из них семь сгорели. По официальным данным, 575 человек погибли (по другим данным — 645), 623 стали инвалидами. Детей среди погибших — 181. Мощность взрыва оценена в 300 тонн тринитротолуола. Возникший при взрыве пожар охватил территорию около 250 гектаров.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.