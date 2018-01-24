В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин
В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Башкортостан с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. В аэропорту Уфы его встретил Глава республики Рустэм Хамитов.
В Уфе Президент посетит ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение». Там он проведёт совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.
В ходе визита состоится рабочая встреча с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.