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В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин

ПОЛИТИКА

В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостан с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. В аэропорту Уфы его встретил Глава республики Рустэм Хамитов.

В Уфе Президент посетит ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение». Там он проведёт совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

В ходе визита состоится рабочая встреча с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

Теги: глава рб, президент
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