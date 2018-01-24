Жительница Башкирии умышленно не работала, чтобы не платить алименты своим детям Фото: автор Жительница Башкирии умышленно не работала, чтобы не платить алименты своим детям Фото: автор

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане судебные приставы Кушнаренковского районного отдела возбудили исполнительное производство в отношении гражданки о взыскании с нее алиментов. На содержание несовершеннолетних детей она должна была перечислять 1/3 от всех видов заработка и иных видов доходов.

«Многие папы и мамы наивно думают, что можно убегать от выплаты алиментов всю жизнь. Но для таких «хитрых» родителей есть статья 157 Уголовного кодекса РФ, которая обяжет всех алиментщиков выполнить свои обязательства перед детьми. А самых бедных и безработных трудоустроит, чтобы у них появилась возможность помогать детям», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Долгое время приставы пытались образумить должницу: трудоустроить и обязать выплачивать алиментные обязательства. Но женщина на предупреждения судебного пристава не реагировала и умышленно не устраивалась на работу. У нее накопился долг перед детьми — 480 тысяч рублей.

«Решив, что ее личная жизнь на первом месте, а дети могут подождать, вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками. Районный орган опеки и попечительства забил тревогу, мать была лишена родительских прав, а ее дети были направлены в детский дом», — сообщили в УФССП по РБ.

Должницу привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые она исполнять не стала. Тогда ее привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода — у должницы появилась работа. Из зарплаты ежемесячно удерживалось по 50%: по решению суда 33 % удерживалось в счет текущих алиментов и 17% — в счет погашения задолженности. Наказание должница исполнила полностью.

«Эта мера положительно повлияла на поведение должницы — она официально устроилась на работу в селе Калтаево скотником и сейчас продолжает выплачивать алименты», — подытожили в ведомстве.