Полмиллиона уфимцев получили прививку от гриппа
Полмиллиона уфимцев получили прививку от гриппа Фото: tvc.ru
Полмиллиона уфимцев получили прививку от гриппа Фото: tvc.ru
УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии завершена прививочная кампания против гриппа. Вакцины получили более 1,7 млн жителей республики, из них 503 тысячи уфимцев.
За счет федерального бюджета привиты 1,25 млн взрослых и 350 тысяч детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан привиты почти 102 тысячи человек, сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.