Депутат Горсовета Уфы подал иск на ГТРК «Башкортостан», но суд признал его необоснованным и вернул Фото: Стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан Депутат Горсовета Уфы подал иск на ГТРК «Башкортостан», но суд признал его необоснованным и вернул Фото: Стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

История началась в конце августа 2017 года. Депутат Горсовета Уфы и по совместительству владелец «ПСК-6» Андрей Носков подал иск в Ленинский районный суд на ГТРК «Башкортостан» и корреспондента Алину Каматову. Истец указал, что в двух сюжетах телеканала «Скандал вокруг дома Кочкина набирает обороты» и «Скандал вокруг дома Кочкина продолжается: избит родственник руководителя ближайшего автосервиса» журналисты опорочили честь, достоинство и деловую репутацию компании.

Позднее строительная компания выбыла из числа истцов, и застройщик обратился в суд с самостоятельным заявлением о защите деловой репутации в Арбитражный суд РБ. В это время специалисты провели лингвистическую экспертизу телевизионных сюжетов и сделали вывод, что информация в материалах корреспондентов ГТРК Башкортостан выражена в негативной форме и негативных предположениях, так как журналист имеет право на субъективную оценку действий того или иного лица.

«Утвердительными фактами являлось только то, что Андрей Носков является депутатом Городского совета Уфы и владельцем «ПСК-6», — объяснил агентству «Башинформ» юрист филиала телекомпании Артур Кутлугужин.

По словам юриста, на судебные заседания истец ни разу не явился, суд вынес решение по искам в его отсутствие — оставить иск без рассмотрения.

В Арбитражном суде республики обращение строительной компании оставили без движения, так как суд не дождался разъяснений от истца конкретных фраз, которые порочат честь, достоинство и репутацию застройщика.

Отметим, что еще до судебных разбирательств ГТРК-Башкортостан предоставили Андрею Носкову площадку для того, чтобы он публично обозначил свою позицию по этому поводу.

Андрей Носков сегодня является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. По данным Следственного комитета Башкирии, компания депутата Горсовета причинила ущерб администрации столицы республики на сумму более 117 миллионов рублей. Кроме того, застройщика обвиняют в незаконном сносе дома купца Кочкина в центре города.