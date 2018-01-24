Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.41 ↓

EUR 69.07 ↑

24 января Среда

Уфа   °

В ГИБДД рассматривают вопрос о переэкзаменовке водителей при замене прав

ОБЩЕСТВО

В ГИБДД рассматривают вопрос о переэкзаменовке водителей при замене прав Фото: vk.com

В ГИБДД рассматривают вопрос о переэкзаменовке водителей при замене прав Фото: vk.com

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Союз автошкол России предложил ГИБДД проверять знания Правил дорожного движения у водителей, которые пришли заменить удостоверение после истечения срока действия. Об этом сообщают «Известия». Причина — более строгий контроль в отношении автошкол и изменения в ПДД.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — цитирует издание заместителя главы Госавтоинспекции России Владимира Кузина.

Известно, что сами водители не одобряют такую инициативу и уверяют, что проводить переэкзаменовку нет необходимости.

Напомним, сегодня водители, у которых истек срок действия прав, заменяют их, предоставив медицинские справки.

Теги: ГИБДД, водительское удостоверение, экзамен
Читайте также
24 января Владимир Путин приедет в Башкирию
24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкортостан. Глава государства побывает в ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация - Уф
Лера Кудрявцева рассказала, когда нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров выйдет на лед и чем ей нравится Уфа
В матче с «Северсталью» нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игорь Макаров получил серьезную травму: у форварда сломан палец на правой руке. Его
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на дымовой трубе
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на 120-метровой дымовой трубе. Медиа-инсталляция термометра высотой более 100 метров, пок
В Уфе на Бельском мосту нарисуют «зимнюю» разметку
Шестиполосное движение на Бельском мосту не работает, так как автомобилисты боятся задеть стоящие там боны. В ночь с 23 на 24 января уфимские власти зап
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть