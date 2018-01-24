В ГИБДД рассматривают вопрос о переэкзаменовке водителей при замене прав Фото: vk.com В ГИБДД рассматривают вопрос о переэкзаменовке водителей при замене прав Фото: vk.com

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Союз автошкол России предложил ГИБДД проверять знания Правил дорожного движения у водителей, которые пришли заменить удостоверение после истечения срока действия. Об этом сообщают «Известия». Причина — более строгий контроль в отношении автошкол и изменения в ПДД.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — цитирует издание заместителя главы Госавтоинспекции России Владимира Кузина.

Известно, что сами водители не одобряют такую инициативу и уверяют, что проводить переэкзаменовку нет необходимости.

Напомним, сегодня водители, у которых истек срок действия прав, заменяют их, предоставив медицинские справки.