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24 января Среда

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В Башкирии владельцы форелевого хозяйства планируют создать зону отдыха с юртами

ОБЩЕСТВО

В Башкирии владельцы форелевого хозяйства планируют создать зону отдыха с юртами

Фото: Анатолий Казаков

В Башкирии владельцы форелевого хозяйства планируют создать зону отдыха с юртами

Фото: Анатолий Казаков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане, около с. Верхнее Биккузино Кугарчинского района, открылось форелевое хозяйство. Его владельцы — супруги Фаткуллины, давно известные в районе как успешные предприниматели. Уже более 10 лет они занимаются разведением крупного рогатого скота, коневодством, производят кобылий и козий кумыс.

Как сообщает кугарчинская районная газета «Мораҙым», Фаткуллины собираются оборудовать вокруг фермы место для отдыха туристов.

«В наших краях водоёмов много, а рыбы мало. В будущем планируем организовать здесь зону отдыха, поставить юрты, создать удобства для туристов. Форель и икру также будем поставлять в точки питания близлежащих городов и районов», — говорят фермеры.

В прошлом году Фаткуллины приняли участие в семинарах по агротуризму, которые прошли в Бурзянском и Белорецком районах. Они считают, что гораздо выгоднее реализовать туристам и местным жителям рыбу, выращенную в своем регионе. Если зимой большинство видов рыб заметно снижают активность, а то и вовсе отправляются в спячку, форель в это время года весьма активна. Царская рыба любит лишь чистую и насыщенную кислородом воду.

Фермеры надеются, что будущим летом будут угощать туристов кугарчинской форелью.

Теги: предпринимательство
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