24 января Владимир Путин приедет в Башкирию
УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкортостан.
Глава государства побывает в ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение», где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.
В ходе своей поездки Владимир Путин встретится также с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.