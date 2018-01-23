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24 января Среда

Уфа   °

В Уфе заработала «горячая линия» для родителей особенных детей со всей России

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе Благотворительный фонд «Особенные дети» запустил «горячую линию» для семей, в которых родились дети с инвалидностью. Родители, оставшиеся один на один с проблемами своего малыша, имеют возможность позвонить и поговорить со специалистом. Он не только выслушает и поможет советом, но и направит их на консультацию, сообщили в организации. Фонд и Центр абилитации «Любимый малыш» специализируются на оказании ранней помощи детям, родившимся с экстремально низкой массой тела, перенесшим реанимацию в связи с тяжелыми родами, прошедшим через интенсивную терапию в связи с заболеванием.

«После выписки из стационара мама видит, что с ребенком что-то не так, но она не очень хорошо понимает, что делать дальше. Многие родители просто не знают, какие навыки должен иметь их ребенок в этом возрасте. Одни занимают выжидательную тактику, другие бегают по медицинским учреждениям, третьи проводят массу времени в соцсетях, чтобы найти кого-нибудь, у кого была «такая же проблема с ребенком», чтобы этот «кто-то» подсказал, где можно получить помощь. Так теряется драгоценное время, ведь именно в первый месяц после выписки и в первый год жизни ребенка, помощь «особенному» малышу наиболее эффективна», — считают специалисты.

Звонок по номеру 8 (800) 550-54-92 бесплатный для всех регионов России.

Теги: благотворительность, дети-инвалиды, абилитация
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