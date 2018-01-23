В феврале запускается поезд Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Приобье Фото: Олег Яровиков В феврале запускается поезд Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Приобье Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

С 18 февраля будет запущен пассажирский поезд Уфа — Челябинск — Екатеринбург — Приобье. Путешествие из башкирской столицы до крайней точки маршрута, поселка в Ханты-Мансийском автономном округе, составит около сорока часов в зависимости от направления движения.

С уфимского вокзала поезд будет отправляться один раз в четыре дня. Основные остановки: Кропачево, Златоуст, Миасс, Челябинск, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Геологическая и Нягань.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, продажа билетов на поезд уже открыта. По данным сайта ОАО «РЖД», билет из Уфы до станции Приобье в плацкартный вагон стоит от 1393 рублей, в купейный — от 2 820 рублей.