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В феврале запускается поезд Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Приобье

ОБЩЕСТВО

В феврале запускается поезд Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Приобье Фото: Олег Яровиков

В феврале запускается поезд Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Приобье Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

С 18 февраля будет запущен пассажирский поезд Уфа — Челябинск — Екатеринбург — Приобье. Путешествие из башкирской столицы до крайней точки маршрута, поселка в Ханты-Мансийском автономном округе, составит около сорока часов в зависимости от направления движения.

С уфимского вокзала поезд будет отправляться один раз в четыре дня. Основные остановки: Кропачево, Златоуст, Миасс, Челябинск, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Геологическая и Нягань.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, продажа билетов на поезд уже открыта. По данным сайта ОАО «РЖД», билет из Уфы до станции Приобье в плацкартный вагон стоит от 1393 рублей, в купейный — от 2 820 рублей.

Теги: РЖД, поезд
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