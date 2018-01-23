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ОНФ вместе с Музеем современной истории России объявили конкурс на лучший плакат на тему предстоящих выборов

ПОЛИТИКА

ОНФ вместе с Музеем современной истории России объявили конкурс на лучший плакат на тему предстоящих выборов Фото: ИА «Башинформ»

ОНФ вместе с Музеем современной истории России объявили конкурс на лучший плакат на тему предстоящих выборов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В преддверии выборов Президента России Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России при поддержке Русской медиагруппы (РМГ) проведут конкурс на лучший плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем участие сможет любой гражданин страны без возрастных ограничений. Эксперты ОНФ поясняют, что объявленный конкурс и созданные в результате плакаты призваны привлечь внимание к важности участия жителей страны в предстоящих президентских выборах.

В ОНФ подчеркивают, что конкурс «День выборов» не имеет цели агитировать за какого-либо конкретного кандидата. На плакате не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение. Конкурсная работа должна представлять собой рисунок на тему выборов, который напоминает о значимости активного участия в них и информирует о проведении выборов Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года, сообщается на официальном сайте.

Теги: ОНФ, выборы Президента России, конкурсы
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