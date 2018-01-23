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23 января Вторник

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Снежные заносы и сильный ветер: МЧС Башкирии вновь предупреждает об ухудшении погоды

ОБЩЕСТВО

Снежные заносы и сильный ветер: МЧС Башкирии вновь предупреждает об ухудшении погоды Фото: автор

Снежные заносы и сильный ветер: МЧС Башкирии вновь предупреждает об ухудшении погоды Фото: автор

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана 23 января получили SMS-предупреждение от МЧС. Ведомство информирует, что 24 января в отдельных районах региона ожидается метель. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Спасатели предупреждают автолюбителей о снежных заносах на трассах и об ухудшении видимости в снеге до 500-1000 метров. Температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, по востоку -17,-22, при прояснениях -23,-28, днем -6,-11, по востоку -13,-18.

При получении предупреждения о сильной метели следует плотно закрыть окна и двери. Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Если сильный порывистый ветер застал пешехода на улице, нужно постараться укрыться в ближайшем здании, держаться в стороне от линий электропередачи, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них автомобили.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку», — рекомендовали в пресс-службе регионального ведомства.

Также в МЧС Башкирии посоветовали убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрыть окна и двери, не находиться рядом с окнами. Водителям и пешеходам также стоит быть внимательными: возрастает вероятность аварий. При порывах ветра следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. Обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

При чрезвычайных ситуациях, обрывах линий электропередачи, возникновении перебоев спасатели просят звонить по телефонам: с городского — 01, с мобильного — 101.

Теги: МЧС, предупреждение
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