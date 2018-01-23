УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С сегодняшнего дня во всех офисах Многофункционального центра «Мои Документы» Башкирии возобновился прием документов на оформление заграничного паспорта старого образца сроком на пять лет.

Как сообщается на официальном портале учреждения, помимо подачи документов на оформление паспорта, теперь в офисах МФЦ можно будет и получить готовый заграничный паспорт.

Прием документов на оформление загранпаспортов старого образца был временно приостановлен еще в августе прошлого года. В пресс-службе МФЦ Башкирии это объяснили отсутствием бланков в Управлении по вопросам миграции МВД по РБ.

Телефон контакт-центра МФЦ «Мои Документы» в Уфе: (347) 246-55-33.