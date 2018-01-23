Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.62 ↑

EUR 69.26 ↑

23 января Вторник

Уфа   °

МФЦ Башкирии возобновили прием документов на оформление загранпаспорта

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С сегодняшнего дня во всех офисах Многофункционального центра «Мои Документы» Башкирии возобновился прием документов на оформление заграничного паспорта старого образца сроком на пять лет.

Как сообщается на официальном портале учреждения, помимо подачи документов на оформление паспорта, теперь в офисах МФЦ можно будет и получить готовый заграничный паспорт.

Прием документов на оформление загранпаспортов старого образца был временно приостановлен еще в августе прошлого года. В пресс-службе МФЦ Башкирии это объяснили отсутствием бланков в Управлении по вопросам миграции МВД по РБ.

Телефон контакт-центра МФЦ «Мои Документы» в Уфе: (347) 246-55-33.

Теги: МФЦ, загранпаспорт
Читайте также
В Башкирии устраняют последствия прорыва нефтепровода
В Кушнаренковском районе устраняют последствия прорыва нефтепровода: еще 20 января ночью произошла разгерметизация трубы, принадлежащей НГДУ «Чекмагушне
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Артем Федоров рассказал о единственном минусе в Уфе
Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Артем Федоров дал интервью вместе со своей супругой. Молодая семья скоро готовится стать родителями. Пресс-сл
В Уфе схема движения на новом Бельском мосту вновь изменится
В Уфе схема движения на новом Бельском мосту вновь изменится. В ночь с 23 на 24 января 2018 года на новом Бельском мосту в районе Монумента Дружбы будут
В Башкирии прогнозируются усиление ветра и ухудшение видимости из-за метели
Главное Управление МЧС России по Башкортостану информирует, что 23 января по республике ожидается ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Порывы могут
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть