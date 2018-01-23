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23 января Вторник

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Еще одна авиакомпания объявила о начале продаж билетов из Уфы в Сочи

ОБЩЕСТВО

Еще одна авиакомпания объявила о начале продаж билетов из Уфы в Сочи Фото: Олег Яровиков

Еще одна авиакомпания объявила о начале продаж билетов из Уфы в Сочи Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Регулярные рейсы по маршруту Уфа-Сочи-Уфа будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» с 20 июня по 5 сентября 2018 года.

Как сообщает Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, вылеты запланированы три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Як-42. Вылет самолета из Уфы и Сочи для удобства пассажиров запланирован на вечернее время. В стоимость перелета входит бесплатный провоз 20 кг багажа на каждого пассажира. Для детей действует скидка в размере 30% от тарифа.

Международный аэропорт «Уфа» — первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.

Теги: авиасообщение
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