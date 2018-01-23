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23 января Вторник

Уфа   °

В контактном зоопарке в Уфе поселился грач-циркач Гриша

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском контактном зоопарке появился грач по имени Гриша.

Птицу рода воронов принесли сюда посетители, после того как ее сбила машина. В зоопарке Гришу выходили и оставили у себя — из-за сильной травмы крыла он не может больше летать и в естественных условиях он бы не выжил.

После всего случившегося грач тяжело привыкает к людям, при приближении посетителя сразу же убегает. Смотрители зоопарка нашли выход — обучили его цирковым приёмам, и теперь Гриша может ловить еду от посетителей своим клювом. Можно кинуть ему яблочко, морковку или печенье, он всё поймает. Благодаря этому умению, Гриша стал более открыт к людям и скоро сможет подпускать посетителей к себе, уверены в зоопарке.

Увидеть и покормить необычного грача можно в контактном зоопарке «Лесное посольство», который находится в Лайфстайл-центре «Башкирия».

Теги: птицы, зоопарк
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