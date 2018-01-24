В Башкирии сумма страховки от ЧП на производстве составила 1,3 млрд рублей Фото: massage-nnov.ru В Башкирии сумма страховки от ЧП на производстве составила 1,3 млрд рублей Фото: massage-nnov.ru

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2017 году сумма страховки от несчастных случаев на производстве в Башкирии составила 1,3 млрд рублей, сообщили в Фонде соцстрахования РБ. Всего в минувшем году было зарегистрировано 108 производственных ЧП с тяжелым исходом, признанных страховыми. Из них 15 случаев — смертельных.

На данный момент 51 пострадавший продолжает лечение, у 16 человек установлена степень утраты профессиональной трудоспособности. 26 человек в результате лечения и реабилитации полностью выздоровели и вернулись к работе. «Это хороший показатель, поскольку тяжелые несчастные случаи на производстве, как правило, заканчиваются получением инвалидности», — отметили в ФСС.

В целом в минувшем году количество несчастных случаев на производстве, по данным Госинспекции труда РБ, снизилось более чем на 20%.