Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.41 ↓

EUR 69.07 ↑

24 января Среда

Уфа   °

В Башкирии сумма страховки от ЧП на производстве составила 1,3 млрд рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сумма страховки от ЧП на производстве составила 1,3 млрд рублей Фото: massage-nnov.ru

В Башкирии сумма страховки от ЧП на производстве составила 1,3 млрд рублей Фото: massage-nnov.ru

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2017 году сумма страховки от несчастных случаев на производстве в Башкирии составила 1,3 млрд рублей, сообщили в Фонде соцстрахования РБ. Всего в минувшем году было зарегистрировано 108 производственных ЧП с тяжелым исходом, признанных страховыми. Из них 15 случаев — смертельных.

На данный момент 51 пострадавший продолжает лечение, у 16 человек установлена степень утраты профессиональной трудоспособности. 26 человек в результате лечения и реабилитации полностью выздоровели и вернулись к работе. «Это хороший показатель, поскольку тяжелые несчастные случаи на производстве, как правило, заканчиваются получением инвалидности», — отметили в ФСС.

В целом в минувшем году количество несчастных случаев на производстве, по данным Госинспекции труда РБ, снизилось более чем на 20%.

Теги: ЧП на производстве, страхование, реабилитация
Читайте также
24 января Владимир Путин приедет в Башкирию
24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкортостан. Глава государства побывает в ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация - Уф
Лера Кудрявцева рассказала, когда нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров выйдет на лед и чем ей нравится Уфа
В матче с «Северсталью» нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игорь Макаров получил серьезную травму: у форварда сломан палец на правой руке. Его
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на дымовой трубе
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на 120-метровой дымовой трубе. Медиа-инсталляция термометра высотой более 100 метров, пок
В Уфе на Бельском мосту нарисуют «зимнюю» разметку
Шестиполосное движение на Бельском мосту не работает, так как автомобилисты боятся задеть стоящие там боны. В ночь с 23 на 24 января уфимские власти зап
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть