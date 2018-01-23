В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на дымовой трубе Фото: МТ Электро В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на дымовой трубе Фото: МТ Электро

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на 120-метровой дымовой трубе. Медиа-инсталляция термометра высотой более 100 метров, показывающего реальные показатели температуры окружающей среды, расположится на трубе, принадлежащей котельной №27 Уфимских инженерных сетей (УИС), на ул. Менделеева, 132а.

Работы выполняются за счет средств УИС. Как рассказали на предприятии, идея организовать такую необычную подсветку появилась после полной реконструкции котельной, когда возникла необходимость сменить освещение на трубе. За реализацию этого проекта взялась компания «МТ Электро».

Проект представляет собой полноцветный управляемый термометр, отображаемый на поверхности трубы с трех сторон, с динамически изменяемыми показаниями температуры в зависимости от температуры окружающей среды, сообщается на сайте светотехнической компании.

«Данный проект не имеет аналогов в России и является технически сложным, — отметила пресс-секретарь УИС Анна Горюхина. — Установка оборудования началась еще в прошлом году, в настоящее время проводятся пусконаладочные работы, подключения, проверка, настройка работы самого термометра. Всё будет подсоединяться, подключаться, проверяться каждый пиксель, их там несколько миллионов. Кроме того, будет подсвечиваться и дым из трубы».

На предприятии заверили, что эстетически оригинальный, и в то же время практичный арт-объект должен заработать в ближайшее время.