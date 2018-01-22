В Уфе схема движения на новом Бельском мосту вновь изменится Фото: Олег Яровиков В Уфе схема движения на новом Бельском мосту вновь изменится Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе схема движения на новом Бельском мосту вновь изменится. В ночь с 23 на 24 января 2018 года на новом Бельском мосту в районе Монумента дружбы будут временно убраны боны (пластиковые ограждения), разделяющие движение по мосту на три полосы в каждом направлении.

Таким образом, 24 января с утра движение по мосту будет осуществляться в прежнем режиме по пяти полосам. О новых изменениях в организации дорожного движения будет сообщено дополнительно.