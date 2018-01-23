УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане дан старт работы окружной социальной платформы «Единой России» в Приволжье. Об этом стало известно в ходе Социального форума «Будущее» Приволжского федерального округа, сообщила пресс-секретарь Башкортостанского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Арина Рахимкулова. Форум проходит в Уфе 22-23 января.

Как отметил председатель Социальной платформы партии Валерий Рязанский, главная цель работы – дать возможность всем лидерам общественного мнения, специалистам, экспертам, пользователям социальных услуг высказать свою точку зрения относительно того, какой должна быть социальная сфера нашей страны, чего сегодня не хватает, какие есть недоработки и как их можно устранить.

«Такой коллективный разум должен работать на площадках регионов и округов. Мы сегодня, выполняя решение Президиума Генсовета «Единой России» о создании партийных платформ окружного уровня, обменялись таким мнением. Считаю, что ведущая политическая партия страны должна аккумулировать все наработки», — сказал Валерий Рязанский.

Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев подчеркнул, что Социальная платформа очень востребована, поскольку она наиболее понятна и приближена к жителям.

«То отношение, которое сегодня демонстрирует к этой теме «Единая Россия», говорит о том, что здесь слова не расходятся с делом. В центре работы Партии был и остается человек, именно его положение в обществе, его социальное обеспечение составляет суть программных документов, которыми руководствуется Партия», — отметил Константин Толкачев.