В Башкирии объявили прием заявок на Олимпиаду научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании Фото: Андрей Старостин В Башкирии объявили прием заявок на Олимпиаду научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ежегодно в республике проводится Олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании. Олимпиада включает в себя три номинации:

«Сущность и содержание профилактики наркомании»,

«Роль институтов гражданского общества в формировании антинаркотического мировоззрения среди населения»,

«Профилактика наркомании в образовательной среде».

Конкурсные работы оцениваются по следующим категориям участников в возрасте от 14 до 35 лет:

учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и начального профессионального образования,

студенты среднего и высшего профессионального образования,

учащиеся послевузовского профессионального образования, сотрудники образовательных организаций, ученые и специалисты, изучающие и исследующие проблемы профилактики наркомании или ведущие научную деятельность в данной сфере.

Прием и регистрация работ осуществляется с 29 января по 12 марта. Материалы участников Олимпиады направляются в распечатанном виде (с приложением электронного варианта на диске) до 12 марта в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул.Коммунистическая, 29, контактный номер телефона 8-987-49-26-146 (Хусаинова Мадина Расулевна).

Работа оценочной комиссии будет проходить с 14 марта по 13 апреля 2018 г. По результатам конкурсного отбора оформляется протокол заседания отборочной комиссии, победители определяются в каждой категории участников по каждой номинации. Авторы наиболее интересных работ, не вошедшие в число победителей Олимпиады, могут быть поощрены дипломами лауреатов.

Проведение торжественной церемонии награждения победителей Олимпиады состоится в апреле. Информация о победителях и дипломантах Олимпиады размещается на официальном сайте МВД по РБ и в других СМИ.

Основные цели и задачи Олимпиады — выявление и развитие творческих способностей молодежи, интереса к научно-исследовательской деятельности, создание условий для поддержки талантливой молодежи, привлечение ученых и педагогов к работе с наиболее одаренной молодежью, пропаганда здорового образа жизни.