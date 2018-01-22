УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Восемь площадок в Уфе проведут «лабораторные работы» в рамках акции «Открытая лабораторная», которая пройдет 10 февраля.

Как сообщил пресс-секретарь Института стратегических исследований РБ Газиз Юсупов, «Открытая лабораторная» — это международная образовательно-просветительская акция об устройстве нашего мира. Событие станет частью празднования Дня российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля.

В этот день массовая акция по проверке научной грамотности россиян пройдет в десятках городов и сел страны. Акция, которая была Всероссийской, теперь становится Открытой, так как в этом году пройдет не менее чем в 20 странах мира, в том числе в Китае, Германии, Франции, Чехии, Казахстане, Азербайджане.

«Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира и понимание устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.

Акция продлится 1,5 часа: за это время участники не только узнают свой результат, но и подробно разберут каждое задание с нашими «завлабами». Среди них — ведущие ученые России и мира: кандидаты и доктора наук, члены-корреспонденты и академики РАН, руководители международных лабораторий в лучших университетах.

«Завлабами» в Уфе станут известные популяризаторы науки, выступающие в жанре sciencetainment. Так, «заведующий лабораторией» Института стратегических исследований РБ, кандидат технических наук Денис Попов расскажет о цифровой экономике — будущем, которое нас ожидает уже через десять лет.

Участниками мероприятия, «лаборантами», станут все желающие от 10 до 110 лет, пришедшие 10 февраля на площадку акции в ведущих университетах страны, научных институтах РАН, библиотеках, музеях и других организациях. Пройти «Лабы» в этот день можно будет и онлайн — на сайте www.openlaba.com.

Событие традиционно проходит при официальной поддержке Министерства образования и науки РФ. Главным академическим партнером является Российская академия наук. Фундаментальным партнером «Открытой лабораторной» в этом году стал Российский научный фонд.

Напомним, впервые «Лаба» прошла в апреле 2017 года в 37 российских городах, а также Китае и Казахстане. Акцию провели у себя более 100 ведущих университетов России. Тех, кто уже посещал акцию в прошлом году, ждут новые вопросы и открытия об устройстве нашего мира. В этом году к акции в ежедневном режиме присоединяются новые города и страны.