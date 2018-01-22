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Уфа   °

Фенольная катастрофа в Уфе: как жителей города выручили родники

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Фенольная катастрофа в Уфе: как жителей города выручили родники

Фото: Книжная палата РБ

Фенольная катастрофа в Уфе: как жителей города выручили родники

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Фенольная катастрофа в Уфе: как жителей города выручили местные родники. Об этом рассказала газета «Советская Башкирия» в октябре 1990 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В Уфе много родников. Нынче весной, в дни фенольного отравления водопроводной воды, они очень выручили уфимцев, — сообщила газета. — Да и в августе, когда фенол опять попал в реку из-за взрыва на «Синтезспирте», народ опять побежал на родники».

На улице Кировоградской, в овраге, было два родника, однако ни к одному из них невозможно было подобраться: круто и скользко. Не лучше складывалась ситуация и в других местах города, где имелись природные источники воды.

В связи с этим издание призвало уфимцев обустраивать родники: чистить, делать подходы к ним, ладить удобные водостоки.

«Может быть, впредь нам еще не раз пригодятся эти светлые ключи», — предположили в газете.

Весной 1990 года в Уфе произошла экологическая катастрофа — с предприятия «Химпром» в Южный водозабор башкирской столицы попал фенол, и вода стала непригодной для питья. Постановление Совмина республики «О чрезвычайной экологической ситуации в Уфе в связи с загрязнением источников водоснабжения фенолом» было принято через 11 дней после обнаружения в воде ядовитого вещества. После этого питьевую воду стали подвозить в город в цистернах.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, водоснабжение, экология, происшествия, Уфа, водопровод
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