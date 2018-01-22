Отказ трубопровода в Башкирии оперативно обнаружен и ликвидирован - «Башнефть-Добыча»
Отказ трубопровода в Башкирии оперативно обнаружен и ликвидирован - «Башнефть-Добыча» Фото: Минэкологии РБ
Отказ трубопровода в Башкирии оперативно обнаружен и ликвидирован - «Башнефть-Добыча» Фото: Минэкологии РБ
УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.
Отказ трубопровода в Кушнаренковском районе оперативно обнаружен и ликвидирован, сообщили в ООО «Башнефть-Добыча». Реализован комплекс мероприятий по ликвидации незначительных последствий отказа трубопровода. Место выхода нефтесодержащей жидкости было оперативно обваловано, проведена очистка территории. Мероприятия по ликвидации разливов нефтесодержащей жидкости выполнены в полном объеме. На месте ведется экологический мониторинг.
Как сообщалось ранее, авария случилась еще 20 января ночью — произошла разгерметизация трубы, принадлежащей НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть — Добыча».