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22 января Понедельник

Уфа   °

Отказ трубопровода в Башкирии оперативно обнаружен и ликвидирован - «Башнефть-Добыча»

ОБЩЕСТВО

Отказ трубопровода в Башкирии оперативно обнаружен и ликвидирован - «Башнефть-Добыча» Фото: Минэкологии РБ

Отказ трубопровода в Башкирии оперативно обнаружен и ликвидирован - «Башнефть-Добыча» Фото: Минэкологии РБ

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Отказ трубопровода в Кушнаренковском районе оперативно обнаружен и ликвидирован, сообщили в ООО «Башнефть-Добыча». Реализован комплекс мероприятий по ликвидации незначительных последствий отказа трубопровода. Место выхода нефтесодержащей жидкости было оперативно обваловано, проведена очистка территории. Мероприятия по ликвидации разливов нефтесодержащей жидкости выполнены в полном объеме. На месте ведется экологический мониторинг.

Как сообщалось ранее, авария случилась еще 20 января ночью — произошла разгерметизация трубы, принадлежащей НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть — Добыча».

Теги: нефтепровод, ликвидация аварии
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