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22 января Понедельник

Уфа   °

На телеканале «Россия-1» рассказали о развитии туризма в Башкирии

ОБЩЕСТВО

На телеканале «Россия-1» рассказали о развитии туризма в Башкирии

Фото: скрин видео телеканала «Россия 1»

На телеканале «Россия-1» рассказали о развитии туризма в Башкирии

Фото: скрин видео телеканала «Россия 1»

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» в эфире телеканала «Россия-1» рассказали о развитии внутреннего туризма в стране. Антон Лядов отправился за отечественной экзотикой в глубинку, где всё большую популярность завоевывают эко-, агро- и этнотуризм. Журналисты посетили Архангельскую область,Татарстан, Удмуртию и Башкортостан.

В Башкортостане съемочная группа побывала на одном из предприятий, где происходит фасовка меда, продуктов пчеловодства и откуда башкирский мед отправляется на космическую станцию. В ресторане башкирской кухни журналисты ознакомились с гастрономическими изысками и узнали секреты приготовления чак-чака. А в день Крещения журналисты посетили соленые источники и места, связанные с явлением одной из самых почитаемых святынь — Табынской иконы Божией Матери в Красноусольске. Как отметил автор специального репортажа Антон Лядов, в республике, где около половины населения мусульмане, христианские традиции чтят и соблюдают.

«Туризм может стать перспективной точкой роста для экономики малых городов, ведь многие из них уникальны, — сделал вывод Дмитрий Киселев. — По данным Ростуризма, последние годы внутренний туризм в России стабильно растет и уже более популярен, чем отдых за границей. Лишь в прошлом году внутренний турпоток достиг 56,5 миллиона поездок, тогда как выездной 38 миллионов».

Теги: туризм
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