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22 января Понедельник

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В Башкирии устраняют последствия прорыва нефтепровода

ОБЩЕСТВО

В Башкирии устраняют последствия прорыва нефтепровода Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии устраняют последствия прорыва нефтепровода Фото: Минэкологии РБ

УФА, 22 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кушнаренковском районе устраняют последствия прорыва нефтепровода: еще 20 января ночью произошла разгерметизация трубы, принадлежащей НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть — Добыча». Место аварии — 450 м выше автомобильного моста дороги Кушнаренково — Чекмагуш, уточнили в Минэкологии РБ.

Нефтепродукт попал в речку Кудушлинка, протекающую в 20 метрах от нефтепровода. В Приуфимском территориальном управлении сообщили, что на данный момент отказ трубопровода устранен.

«За время утечки нефтесодержащая жидкость из шестимиллиметрового отверстия растеклась подо льдом на расстоянии 400 метров. Установлено 13 боновых ограждений. На месте происшествия работают 120 человек и множество спецтехники. Загрязненный лед, снег, грунт вывозится на шламохранилище ЦДНГ-5 в Мончарово. На утро понедельника вывезено 320 кубометров загрязненного нефтепродуктом грунта, снега и льда. Точный объем разлитой нефти уточняется. Лаборатория УГАК отобрала пробы на анализ. Угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет, из Кудушлинки воду для этих целей не берут», — сообщил начальник управления Айрат Нагимов.

Теги: нефтепровод, прорыв, утечка
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