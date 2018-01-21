В Башкирии ожидаются метель и усиление ветра до 20 м/с – МЧС Фото: Олег Яровиков В Башкирии ожидаются метель и усиление ветра до 20 м/с – МЧС Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Местами по республике возможны метель и усиление ветра в порывах до 20 м/с.

В ведомстве призываю жителей республики быть предельно внимательными и осторожными, и рекомендуют по возможности воздерживаться от поездок.