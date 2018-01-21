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В Башкирии на уравнивание МРОТ и прожиточного минимума потребуется около 5 млрд рублей – Рустэм Хамитов

ПОЛИТИКА

В Башкирии на уравнивание МРОТ и прожиточного минимума потребуется около 5 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: Кирилл Кухмарь ИА «ТАСС»

В Башкирии на уравнивание МРОТ и прожиточного минимума потребуется около 5 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: Кирилл Кухмарь ИА «ТАСС»

УФА, 21 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уравнивание минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в Башкортостане потребует около 5 млрд рублей дополнительных расходов. Об этом глава республики Рустэм Хамитов рассказал в интервью информационному агентству «ТАСС».

По его словам, средства на эти цели в бюджете региона предусмотрены.

«Мы всегда старались близко держать МРОТ и прожиточный минимум в части, касающейся республиканских показателей. Поэтому для нас это не было какой-то сверхсложной задачей, — отметил Рустэм Хамитов. — У нас есть неплохой запас, в том числе тот профицит, который остался по результатам работы в 2017 году. Он нам помог решить эту задачу».

Напомним, 10 января Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

Справка. Прожиточный минимум — это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. От МРОТ зависят размеры ряда социальных выплат.

Теги: Глава РБ, интервью, МРОТ, прожиточный минимум
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