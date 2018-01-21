В Башкирии растет количество семей, решившихся на усыновление Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии растет количество семей, решившихся на усыновление Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии растет количество семей, решившихся на усыновление. По информации Госкомитета РБ по делам юстиции, в 2017 году новые семьи в республике обрели 480 детей. Это на 42 ребенка больше, чем в 2016 году. Прирост составил 9,6 процентов.

Большинство желающих усыновить ребенка оказались жителями крупных городов. Так, в Уфе в 2017 году в семьи устроены 90 детей, а в Стерлитамаке и Кумертау – 24 и 20 соответственно.