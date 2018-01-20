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21 января Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии в воскресенье немного потеплеет

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в воскресенье немного потеплеет Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в воскресенье немного потеплеет Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии ожидается небольшое потепление. Если в ночь на субботу в Уфе мороз достиг -27, нынешней ночью не будет холоднее -20. Днем -13, по республике -8 -13, ветер слабый. По даннным Росгидромета, регион сейчас находится под восточной частью антициклона, который обеспечивает малооблачную холодную погоду без осадков. Такая же картина сохранится и в начале недели.

Теги: погода, антициклон, мороз
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