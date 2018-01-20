Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.58

EUR 69.39

21 января Воскресенье

Уфа   °

Коалиция патриотов Башкирии заявила о поддержке Владимира Путина на выборах Президента России

ПОЛИТИКА

Коалиция патриотов Башкирии заявила о поддержке Владимира Путина на выборах Президента России

Фото: ИА «Башинформ»

Коалиция патриотов Башкирии заявила о поддержке Владимира Путина на выборах Президента России

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Участники Республиканского патриотического собрания заявили о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Встреча активистов проходит сегодня, 20 января, в Уфе. В форуме принимают участие члены Коалиции Патриотов Башкирии, депутаты всех уровней от политической партии «Патриоты России», представители патриотических партий и движений.

Участники обсуждают предложения по улучшению социально-экономической ситуации и развитию Башкирии;идеи по реформированию политической системы; участие патриотического движения в избирательной кампании кандидата на должность Президента России Владимира Путина и выборах в республиканский парламент.

В резолюции общественного форума отмечено, что «за прошедшие годы наша страна не только успешно преодолела все испытания, но и стала сильнее. Воссоединение Российской Федерации с Республикой Крым и городом-героем Севастополем стало символом возрождения нашей страны, предметом гордости для каждого ее гражданина. Стратегический курс на обеспечение уверенного и стабильного развития России, укрепления ее безопасности полностью отвечает интересам всех народов страны и республики».

Представители патриотических сил региона убеждены, что продолжение работы Владимира Путина на высшем государственном посту позволит России закрепить лидерские позиции на международной арене, обеспечить суверенитет страны, укрепить ее обороноспособность и перевооружить армию, осуществлять поступательное экономическое развитие.

На собрании была поставлена задача перед активистов местных отделений партий-участников Республиканского Патриотического Собрания, представителей Коалиции Патриотов Башкирии «проводить мобилизацию избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина, принимать участие в контроле за ходом голосования и подсчетом голосов».

«В нашем форуме принимают участие гражданские активисты, те люди, которые считают себя патриотами Башкортостана. Мы рассматриваем общественно-политическую и экономическую ситуацию в регионе. Несмотря на стабильность, есть определенные вопросы, над которыми нужно работать, и Патриоты России предлагают конкретные предложения по их решению, — рассказал председатель Комитета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Загир Хакимов. — Второй вопрос — главное политическое событие в стране —выборы Президента Российской Федерации. Патриотические силы здесь тоже не могут оставаться в стороне, мы принимаем резолюцию о поддержке кандидатуры Владимира Путина на предстоящих 18 марта выборах. Готовы оказать содействие и выступаем с предложениями по решению ряда существующих проблем».

Теги: выборы президента рф
Читайте также
Сколько готовы платить на предприятиях: в Уфе опубликован «зарплатный» рейтинг
В Уфе из 17,7 тысячи официально заявленных к 1 января вакансий почти 4,5 тысячи (25,2 %) подразумевают оплату труда выше 30 тысяч рублей. Об этом агентс
Башкирию окутал крещенский мороз
В Башкирию пришли крещенские морозы. Температура воздуха на окраинах Уфы опустилась ниже 25 градусов со знаком минус. Днем синоптики прогнозируют неболь
Бобслеист Ильвир Хузин пожизненно лишен права участвовать в Олимпиадах
Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под
Автор нашумевшей книги «Не оставляй, мама!» Айгиз Баймухаметов написал новую книгу - о беспризорниках
Автор нашумевшей книги о детдомовцах «Не оставляй, мама!» Айгиз Баймухаметов написал новую книгу. Она называется «Урам балалары» («Дети улицы») и повест
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть