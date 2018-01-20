Коалиция патриотов Башкирии заявила о поддержке Владимира Путина на выборах Президента России Фото: ИА «Башинформ»





Коалиция патриотов Башкирии заявила о поддержке Владимира Путина на выборах Президента России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Участники Республиканского патриотического собрания заявили о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Встреча активистов проходит сегодня, 20 января, в Уфе. В форуме принимают участие члены Коалиции Патриотов Башкирии, депутаты всех уровней от политической партии «Патриоты России», представители патриотических партий и движений.

Участники обсуждают предложения по улучшению социально-экономической ситуации и развитию Башкирии;идеи по реформированию политической системы; участие патриотического движения в избирательной кампании кандидата на должность Президента России Владимира Путина и выборах в республиканский парламент.

В резолюции общественного форума отмечено, что «за прошедшие годы наша страна не только успешно преодолела все испытания, но и стала сильнее. Воссоединение Российской Федерации с Республикой Крым и городом-героем Севастополем стало символом возрождения нашей страны, предметом гордости для каждого ее гражданина. Стратегический курс на обеспечение уверенного и стабильного развития России, укрепления ее безопасности полностью отвечает интересам всех народов страны и республики».

Представители патриотических сил региона убеждены, что продолжение работы Владимира Путина на высшем государственном посту позволит России закрепить лидерские позиции на международной арене, обеспечить суверенитет страны, укрепить ее обороноспособность и перевооружить армию, осуществлять поступательное экономическое развитие.

На собрании была поставлена задача перед активистов местных отделений партий-участников Республиканского Патриотического Собрания, представителей Коалиции Патриотов Башкирии «проводить мобилизацию избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина, принимать участие в контроле за ходом голосования и подсчетом голосов».

«В нашем форуме принимают участие гражданские активисты, те люди, которые считают себя патриотами Башкортостана. Мы рассматриваем общественно-политическую и экономическую ситуацию в регионе. Несмотря на стабильность, есть определенные вопросы, над которыми нужно работать, и Патриоты России предлагают конкретные предложения по их решению, — рассказал председатель Комитета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Загир Хакимов. — Второй вопрос — главное политическое событие в стране —выборы Президента Российской Федерации. Патриотические силы здесь тоже не могут оставаться в стороне, мы принимаем резолюцию о поддержке кандидатуры Владимира Путина на предстоящих 18 марта выборах. Готовы оказать содействие и выступаем с предложениями по решению ряда существующих проблем».