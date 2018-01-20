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21 января Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии избирательный штаб Ксении Собчак собрал порядка 2 тысяч голосов

ПОЛИТИКА

В Башкирии избирательный штаб Ксении Собчак собрал порядка 2 тысяч голосов Фото: Избирательный штаб Против всех

В Башкирии избирательный штаб Ксении Собчак собрал порядка 2 тысяч голосов Фото: Избирательный штаб Против всех

УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Избирательный штаб Ксении Собчак начал работу в Уфе 27 декабря. В штабе три человека, которые занимаются сбором подписей в поддержку кандидата в Президенты России.

«Занимается сбором подписей пока. Это основная задача, — рассказал руководитель уфимского штаба Рафик Дусалиев. — Сегодня-завтра соберем необходимое количество. Две тысячи подписей уже есть».

На данный момент счетчик голосов на сайте кандидата показывает, что собрано 94 367 голосов из 105 000.

В штабе рассказали, что вопрос о возможном приезде в столицу Башкирии Ксении Собчак будет обсуждаться на следующей неделе.

«Я думаю визит будет, пока даты согласуем, формат визита, рабочие моменты. Но то, что визит будет, конечно, это однозначно», — рассказал «Башинформу» Рафик Дусалиев.

Накануне в Томске завершился сибирский тур кандидата. После общения с избирателями, Ксения Собчак приехала на берег реки Ушайки в селе Корнилово, чтобы окунуться в прорубь в 40-градусный мороз.

Теги: выборы президента рф
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