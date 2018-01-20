УФА, 20 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Союз журналистов России объявил о приеме работ для участия во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в СМИ вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Целями конкурса являются привлечение журналистов средств массовой информации к всестороннему и объективному освещению выборов Президента России и вопросов избирательного законодательства, повышение правовой культуры избирателей РФ, информирование об актуальных вопросах законодательства и правоприменительной практики, путях его совершенствования.

Главная тема конкурса – «Почему я иду на выборы?». В своих материалах, журналисты и представители СМИ должны попытаться ответить на этот вопрос.

Работы на конкурс принимаются до 17 февраля 2018 года в электронном виде по адресу: konkursruj@gmail.com с пометкой «Почему я иду на выборы». Предоставленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) в период с 18 декабря 2017 года по 17 февраля 2018 года.

Положение о конкурсе, форма заявки и образцы документов — на сайте Союза журналистов РБ.