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20 января Суббота

Уфа   °

В Башкирии запускается проект «Всё начинается с семьи»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане с начала февраля запускается проект «Все начинается с семьи». Проект разработан Белорецким молодежным центром досуга. Об акции, посвященной Году семьи, сообщает Белорецкая телекомпания.

Для участия приглашаются молодые семьи с детьми, при этом одному из членов семьи должно быть до 30 лет. В рамках проекта будут проводиться тренинги, деловые игры, семейные консультации, индивидуальные беседы. Цель проекта – укрепление семейных отношений и семейных ценностей. Девиз проекта — «Семья – слово святое!».

В проекте работают педагоги-психологи. Они будут учить, как правильно в разных ситуациях вести себя. Опыт молодых семей-участников проекта будет показателен и для других.

Три молодые семьи уже согласились на участие, всего же семей-участников должно быть 10.

Теги: Год семьи, проекты
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